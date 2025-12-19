;

Primera jornada masiva de formalización por “Operación Apocalipsis”: 47 gendarmes y 23 civiles en el banquillo por corrupción

La primera jornada culminó con la exposición de los hechos. Mañana, la Fiscalía Occidente deberá justificar la necesidad de las medidas cautelares más gravosas para desarticular definitivamente la red.

Mario Vergara

Tamara Aranda

Primera jornada masiva de formalización en el Centro de Justicia

Una jornada maratónica se vivió este viernes en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, donde comenzó la audiencia de formalización de cargos contra los involucrados en la denominada “Operación Apocalipsis”. En el banquillo de los acusados se sentaron 70 personas —47 gendarmes y 23 civiles—, señalados como integrantes de una de las mayores redes de corrupción descubiertas al interior del sistema penitenciario chileno.

La audiencia, encabezada por el Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, se centró en exponer la trama delictiva que operaba bajo las narices de la institución. Los delitos imputados son de alta gravedad: asociación criminal, soborno, cohecho simple y agravado, e infracciones patrimoniales.

Una audiencia “compleja”

Al término de la jornada, el fiscal Pastén reconoció la dificultad de llevar adelante un proceso de esta magnitud. “Fue una audiencia bastante larga, muy compleja de dirigir... pero creo que se ha desarrollado de una forma bastante adecuada atendiendo la magnitud de la misma”, señaló el persecutor.

Durante la sesión, el Ministerio Público logró entregar los primeros antecedentes sobre la “relación de los hechos”, detallando cómo los funcionarios públicos habrían facilitado operaciones ilícitas —como el ingreso de elementos prohibidos— en coordinación con civiles externos.

Lo que viene: Medidas Cautelares

El magistrado a cargo resolvió suspender la audiencia y retomarla mañana sábado a las 10:00 horas. Se espera que en esta segunda jornada la Fiscalía termine de exponer los antecedentes fácticos para luego dar paso al debate más esperado: la solicitud de medidas cautelares.

“Tendremos que justificar las medidas cautelares que vamos a solicitar respecto de los imputados”, adelantó Pastén, anticipando que el Ministerio Público buscará las sanciones más gravosas para asegurar que esta red deje de operar definitivamente.

