“Nunca lo había contado, ni mis hijas saben”: Paul Vásquez confesó que sufrió abuso sexual cuando niño

El comediante Paul Vásquez, también conocido como “El Flaco”, confesó que fue abusado sexualmente cuando niño, aproximadamente a los 13 años.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo de De tú a tú de Canal 13, el humorista de 53 años comenzó refiriéndose a su compleja infancia y a la dura relación que tuvo con su padre, a quien “le tenía terror”.

Mientras Vásquez hablaba del perdón a su papá, quien murió de cáncer, afirmó que nunca tuvo “espacio para el odio, no tengo tiempo para odiar”, para luego agregar entre lágrimas: “Ni siquiera para el hueón que abusó de mí… Lo dije y qué, ni para eso tengo espacio”.

Tras la fuerte confesión, Cárcamo le consultó quién abusó de él, a lo que Paul respondió: “Un bastardo cu… Un vecino“.

“No sé por qué a ti, Martín. Nunca lo había contado, ni mis hijas saben, no las preparé para esto”, sostuvo, añadiendo que se había guardado todo por 40 años.

Además, reveló que volvió a ver a su abusador y no pudo encararlo. “Estuvo en el velorio de mi mamá. Yo acepté su pésame, y cuando pude ahí haber reaccionado, haberlo encarado, no fui capaz“, expresó.

“Al final yo salía a buscar lo que no tenía en mi casa, tal vez me confundía y quizás me dejaba”, dijo, a lo que Martín le replicó que no se culpara, que “era un niño”.

“A lo mejor por eso soy tan llorón, a lo mejor con lo que te conté voy a dejar de andar llorando (…) No hay en mi corazón espacio para el odio, yo estoy hecho para amar”, sentenció entre lágrimas.

De igual forma, lamentó: “Ni sé cuando empezó ni cuando terminó. ¡Y la cagué! Ponte tú que este hueón siga abusando, que ahora de viejo siga haciendo lo mismo con niños. Fui cobarde también”.

Ante esto, Cárcamo respondió que debía denunciar al sujeto. “Tú no fuiste cobarde, fuiste vulnerado en tus derechos como niño, y como ser humano. Y como dices tú, quizás se aprovecharon de toda tu ingenuidad, carencias, de la situación que estabas viviendo”, declaró el animador.

Por su parte, “El Flaco” aseveró: “El sistema no ha sido capaz de proteger a las mujeres, niños, ni dar justicia a las cosas que están pasando hoy, mujeres que están siendo maltratadas hoy. El sistema no los cuida, no los protege, ¿qué van a hacer con un hueón que lo pasó 40 años atrás?”. Cárcamo concluyó que los delitos pueden prescribir, pero que no lo hacen en la sociedad.