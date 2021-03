“‘Cállate o te tiro’”: Fran Undurraga reveló que una expareja la amenazó con empujarla por un acantilado

La modelo nacional Francisca Undurraga reveló que estuvo en relaciones tóxicas y que incluso una de sus parejas amenazó con tirarla a un acantilado.

La exchica reality fue una de las invitadas en el último capítulo de Podemos hablar de Chilevisión, donde comenzó diciendo: “Estoy en terapia, con psicóloga y psiquiatra. No me da vergüenza decirlo porque mucha gente lo hace, sobre todo en esta época de pandemia que uno tiende a estar más con uno mismo y aceptar y darse cuenta cuáles son sus problemas y decir: ‘Paremos un poco. Quiero empezar a mejorar'”.

“Yo desde chica siempre tuve el patrón de caer en ciertas relaciones tóxicas. Y obviamente después, con el tiempo, tú las empiezas a normalizar”, afirmó.

En ese momento, el conductor del programa, Julián Elfenbein, le preguntó: “¿Cómo definimos tóxicas?”, a lo que ella respondió: “Tóxicas, donde hay violencia de por medio, violencia verbal, física“.

“Ambas cosas y era algo repetitivo en la mayoría de mis relaciones. Yo normalizaba y me quedaba ahí. Y hasta hace poco, hablando con mi sicóloga le decía tal y tal cosa. Y me decía: ‘Fran, eso no está bien. Lo que pasa es que tú has sufrido tanta violencia que tienes una tolerancia tan alta que para ti cosas que son inaceptables tú las aguantas sin problema”, expresó.

“Cállate o te tiro”

“Por ponerte un ejemplo, la primera relación que tuve estuve con un hombre siete años mayor que yo. Una vez salimos de un carrete, íbamos caminando por el borde costero de Viña, donde hay un acantilado, estaba la Kmasú en ese tiempo, muy antiguo. Y empezamos a pelear y me decía: ‘Cállate o te tiro’. Y me empujaba como donde estaba el precipicio. Y después llegamos a la casa y pasaron un montón de cosas horribles“, confesó la modelo.

“No lo dejé. Seguí con él y me costó mucho. Volví a repetir el patrón más grande, después, a los 23-24 años. Y le decía a mi sicóloga ‘¿Por qué yo sigo con estas relaciones?’. Y me decía: ‘El problema es tuyo porque creas una adicción‘”, explicó “Fran”.

Cabe destacar que la modelo en 2013 puso una denuncia por violencia contra su pareja de la época.

“Las relaciones violentas, además de generar una dependencia emocional, generan una dependencia psicológica, porque ese sube y baja de emociones, de adrenalina, te genera unos neurotransmisores muy parecidos a los que te genera la droga. Por eso cuesta tanto salirse”, sostuvo.

“Por eso de repente, cuando tú ves en la casa a las mujeres golpeadas y dices: ‘Qué es hueona que no sale de esa relación’. No es que no quiera, es que no se puede. Y de verdad que tienes que tener una motivación muy grande para poder salir de ahí, ya sea si tienes un hijo, o tus papás, mamá, para poder salirte (sic)”, expresó.

“Imagínate. Después de treinta y tantos años me doy cuenta que la que estaba mal era yo, que a mí me faltaba un cariño y una necesidad de cariño tan grande que estaba dispuesta a aguantar cualquier cosa por tener una pareja al lado”, reflexionó Undurraga.

Finalmente, Julián le preguntó si lo logró, a lo que Fran respondió con un potente mensaje de amor propio. “Yo creo que sí. Ahora estoy más selectiva y estoy primero yo. Veo una cosa que no me guste y chao. No necesito de nadie para ser quién soy, ni para ir donde quiero ir. Y si el día de mañana quiero tener hijos, congelo mis óvulos, que lo tengo más que pensado”, concluyó.

