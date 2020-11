José Antonio Neme y su crítica a “Mucho gusto” y matinales: “Las audiencias esperan un poco más”

El periodista José Antonio Neme realizó una crítica a su exprograma Mucho Gusto de Mega, y los matinales.

En Hola Chile de La Red se refirieron a la reincorporación de José Miguel Viñuela al matinal, así como nuevos antecedentes de la querella que enfrenta el animador tras cortar el pelo al camarógrafo José Miranda, sin su consentimiento,

“Ha sido todo tan de mal gusto. Yo creo que la televisión no se hace desde ese tipo de bromas”, comenzó diciendo Neme, señalando que también conversó en su momento con el animador, ya que entendía lo mal que lo estaba pasando, por supuesto, sin justificar lo que hizo.

“Lo relevante sería saber qué tipo de matinal quiere hacer Mega de marzo en adelante, yo creo que ahí está el punto crucial”, indicó en el programa.

“Me imagino que esa escena del corte de pelo es un símbolo de todo lo que los programas de TV hoy día no deberían ser nunca más (…) el humor tiene que ser distinto, la sociedad está en otro momento y la TV tiene que, por voluntad o de forma obligatoria, ponerse a la altura“, afirmó Neme.

El comunicador insistió que “más allá del tema particular de Viñuela” es “¿qué van a hacer los programas de este tipo de ahora en adelante? ¿Vamos a seguir mostrando perritos que saltan y gatitos que se caen de arriba del árbol?”, cuestionó.

“Yo creo que, desde varios puntos de vista, los programas de TV hoy día y las audiencias esperan un poco más“, agregó.

De igual forma, los presentes destacaron que el rating del programa ha subido. Neme replicó: “Lo que hace hoy el Mucho gusto es tirar imágenes sueltas, como de una inundación en Asia”. “Hoy mostraron un bosque que se trasladaba”, complementó la animadora Julia Vial.

“No tiene contexto ni tiene relato, es simplemente para despertar emocionalmente a las personas detrás del televisor. No tiene ninguna intención de construir“, espetó el periodista.

Roberts le dijo a Neme que él estuvo “feliz bailando” en el matinal, que por qué ahora lo critica tanto.

Ante esto, el comunicador respondió: “Por alguna razón yo fui despedido de ese canal. Ahí tú puedes ver si yo estaba tan feliz cantando y tan feliz bailando, porque si yo hubiese renunciado por voluntad propia y me hubiese ido a mi casa vale tu argumento, pero por alguna razón me echaron (…) Por alguna razón llegó el día viernes leí el noticiario y me dijeron váyase para la casa”.

“Me parece que efectivamente el Mucho gusto que hicimos con el Lucho (Luis Jara) y Katy (Katherine Salosny) respondió a un momento, fue entre el 2014 y 2018, que era otro país“, señaló.

“Hoy día las cosas son distintas, vivimos una transformación muy profunda, no solo en Chile, sino que en el mundo, y tiendo a pensar que de los medios de comunicación en general -estoy hablando de la radio, publicaciones impresas y tele- se esperan cosas distintas“, concluyó.