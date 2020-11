“Definitivamente el canal no se atrevió”: Actrices de “Cárcel de Mujeres” revelaron la razón por la cual fue cancelada la serie

En un nuevo capítulo de los Reyes del Drama, los periodistas conversaron con algunas de las actrices de Cárcel de Mujeres, la serie que transmitió TVN entre los años 2007 y 2008, la cual, a pesar de sus los altos niveles de audiencia conseguidos en la segunda temporada, nunca llegó a una tercera.

La actriz nacional que acaba de confirmar su participación en la nueva temporada de La Jauría y que interpretó a Raquel “Raco” Reina en la producción, Paulina García, habló sobre cómo ha afrontado esta pandemia.

“Me invento trabajos para no morir en medio de este desastre cultural. El trabajo que entendíamos y con la remuneración que recibíamos, para nosotros ya no existe”, comentó.

A lo que analizó que “los actores hemos vivido esta pandemia como el forro. Ha sido un desastre de marca mayor. Hay compañeros que están en Rappi, vendiendo frutas, verduras. Muchos de ellos actores o actrices premiados y reconocidos”.

“Era una serie muy adelantada a la época”

La serie que se basó en la vida de un grupo de reclusas al interior de la cárcel, trataba temas como la violencia, el lesbianismo, el trafico de drogas y el abuso de poder.

La actriz Paula Zúñiga, quien interpretó a Patricia “La Negra” Calfunao, comentó que “fue una serie que hicimos con mucho amor. Éramos un equipo que vivíamos prácticamente en La Perrera que fue donde se filmó. Tratamos de darle toda la humanidad a este espacio de mujeres que son tan castigadas por la sociedad cuando están privadas de libertad“.

Así, reflexionó en torno a la brecha de género al entrar a la cárcel: “A las mujeres se les quitan los hijos, no las van a ver. En cambio, al macho se le perdona todo“.

“Para Chile era bien adelantada. Hablar de la dominación femenina entre mujeres, de la sororidad, de la transexualidad, el travestismo, el lesbianismo, el uso y tráfico de drogas en la cárcel y la corrupción de la gendarmería y las policías. Era una serie muy adelantada a la época. Yo creo que debe haber quedado la cagá a nivel institucional con esa serie”, sumó.

En el caso de Hellen Cáceres, cuando le propusieron interpretar a Julia Pérez, una mujer trans, comentó que se enamoró del personaje: “Esto es lo que quiero hacer. Es coherente con lo que yo venía haciendo hace rato, la actuación desde un lugar muy intenso. Fue maravilloso, aunque era una tremenda responsabilidad“.

En esta línea, agregó que se fue asesorando de personas de la comunidad trans y experimentó con ellas muchas de sus vivencias para entender bien cómo es ser trans en Chile. “Era muy fuerte ver cómo vivían la discriminación día a día. Vivimos en una sociedad muy agresiva y conservadora. La gente se siente con el derecho a decirle cosas”, subrayó.

“Definitivamente el canal no se atrevió”

A lo largo de la conversación, las tres actrices comentaron lo bien que lo pasaron grabando, además de que si volvieran a ser convocadas para una tercera temporada dirían que sí. De esta manera, revelaron detalles sobre el fin de la producción, en el año 2008.

El director Nicolás Acuña, quien trabajó en series como El Reemplazante o Los Archivos del Cardenal, comentó que “el canal tiene un directorio político y para ellos es un tema duro. Lo mismo pasa con El Reemplazante. Son series muy políticas. En Cárcel… se presentaban problemas reales de las reclusas de Chile: abuso, tráfico, soledad”.

En esta línea, el director reveló que ya existían los guiones de la tercera temporada, “fue muy frustrante para todos porque teníamos ya el compromiso del equipo y de los actores. Pero uno ya está acostumbrado a que los medios se manejan políticamente y se pueda tener el control de un proyecto”.

“Es tanta la energía que se requiere y si no hay una sintonía con el canal, se hace imposible. Son muchas las expectativas y el trabajo que uno pone. En un momento hay que soltar y es lo que hicimos“, agregó.

Por otro lado, Paula Zúñiga aseguró que “al canal no le gustaba la serie porque decíamos muchos garabatos, por las temáticas que trataron. Era una televisión mojigata. Y todavía es así. No se dicen las cosas como se tienen que decir. Hay miedo de que te echen. Ése es el país que todavía tenemos. Cárcel de Mujeres es una serie que yo siempre quisiera ser”.