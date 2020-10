Paty Maldonado a casi un año de su salida de Mucho Gusto: “Me sacaron en el momento preciso, no me hundí con ellos”

Faltan pocos días para que Patricia Maldonado cumpla un año fuera de Mucho Gusto, ya que su salida se produjo en pleno estallido social.

Sobre esto conversó con Catalina Pulido en un nuevo capítulo de Las Indomables, donde se arremetió duramente contra sus excompañeros.

Primero que todo, la actriz aseguró que lo que muestran en el matinal actualmente, “es mediocridad, de verdad lo encuentro raro, ¿Cómo no va a haber más tema en el mundo?“.

Fue ahí cuando la opinóloga sostuvo que “gracias a la vida, y nos fuimos en el momento preciso“.

“Yo soy una bendecida del cielo, me sacaron en el momento preciso, no me hundí con ellos, yo salí en el mejor momento porque salí con una sintonía la raja“, agregó, dejando entrever que no quiere volver al espacio de Mega.