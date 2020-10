Marilú Cuevas reveló que se contagió de Covid-19 y le robaron su 10%

La actriz Marilú Cuevas reveló que se contagió de coronavirus Covid-19, y además, le robaron su dinero del retiro del 10% de las AFP.

En conversación con Mucho Gusto de Mega este miércoles, la integrante del Jappening con ja detalló que una paciente sintomática: “Lo pasé pésimo“.

Afortunadamente, la salud de la comediante de 69 años no se agravó, y tras recuperarse sufrió un nuevo problema: una estafa.

“Retiré el 10%, que no era mucho, pero era para cumplir mis compromisos. Estaba urgida de plata, necesitaba pagar mis cuentas“, confesó.

Recibió su primera cuota sin problemas, y ese monto se fue rápidamente de su bolsillo. La segunda cuota la recibió el pasado 2 de octubre, la traspasó de la cuenta vista creada por el banco a su cuenta corriente, y luego tomó un taxi para ir al centro comercial, al supermercado.

Al final del recorrido el conductor le dijo que no recibía efectivo y que debía pagar con tarjeta. Según relató, en una primera instancia la tarjeta no fue captada por el dispositivo de pago, por lo que tuvo que hacerlo por segunda vez.

La situación la dejó inquieta, por lo que decidió contactar a su banco, pero nadie la atendió.

“El lunes en la mañana, me levanto, tomo desayuno, miro mi cuenta y… nada. Me dejó 35 lucas. Lloré toda la mañana, enojada, llamaba al banco. Pensaba que me iban a quitar las 85 lucas que me quedaban”, afirmó Marilú, indicando que le sacaron cerca de un millón de pesos.

Finalmente, confirmó que realizó la denuncia correspondiente ante Carabineros, y ahora iniciará los trámites con el banco para que le devuelvan el dinero.