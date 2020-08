Doctor Ugarte sobre la muerte de colega por Covid-19: “No es normal despedir a los amigos de esta manera”

El doctor Sebastián Ugarte contó que la muerte de su amigo y colega, Juan Carvajal, aún es un tema sensible para él.

El médico broncopulmonar de la Clínica Santa María falleció el pasado 5 de junio a causa del coronavirus, por lo que para Ugarte sigue siendo “un duelo pendiente”.

En esa línea, Ugarte contó que su colega “siempre estaba muy alegre, con un sentido del humor muy agudo”.

“Por su familia me enteré que se había enfermado, después supe que estaba mal y conectado en la UCI, y de pronto, que ya no había más que hacer porque su cerebro no tenía signos de actividad”, dijo.

En conversación con La Segunda, el médico de los matinales reveló que “la decisión de desconectarlo fue un tragedia… pero además ¡no poder despedirse de él!“.

“Es muy duro porque uno no puede acompañar al colega fallecido en su último momento, ni en el funeral”, sostuvo.

“Pasado el momento de la muerte, al día siguiente recibí el llamado de su hija, que también es médico, y me agradeció las palabras de despedida que yo le había dedicado en mis redes sociales“, continuó contando.

Despedida a otro héroe, Dr Juan Carlos Carvajal, honor a tu ejemplo pic.twitter.com/tjFNxuHIxV — SEBASTIAN UGARTE (@sebasugarte) June 6, 2020

Luego, agregó que “me contó que cuando ella estaba acompañándolo en la UCI, antes de que lo intubaran, le dijo que estaba muy agradecido de que yo me esforzara en educar a la gente. Me impresionó”.

“Hay muchos más amigos que han muerto en esta pandemia. Y claro, tengo un duelo pendiente porque la familia me ha dicho que su cuerpo lo cremaron, y que cuando se levante la cuarentena haremos una ceremonia de adiós en que podamos ir todos”, indicó.

“No es normal despedir a los amigos de esta manera. No poder decirles adiós antes de que fallezcan“, concluyó.