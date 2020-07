“Es que no puede ser no más”: Mónica Rincón se emocionó en pantalla frente a conmovedora historia

Un particular momento se vivió en la emisión de sábado del noticiero de CNN y CHV, conducido por la periodista Mónica Rincón.

Tras presentar una nota donde mostraron el caso de Constanza, una madre obligada a vender los alimentos de la caja que entregó el Gobierno para comprar un medicamento para uno de sus hijos, quien tiene un tumor endocrino, la periodista visiblemente emocionada intentó seguir adelante con las informaciones.

“Es que no puede ser no más. No puede ser que el hijo de Constanza… que Constanza tenga que elegir entre comer y un remedio para su hijo”, lamentó frente a las cámaras. “No es así como se construye un país. Por mucho que avancemos, si tenemos esos casos todavía en nuestro país, es que estamos haciendo algo muy mal”, agregó, antes de presentar otra historia de solidaridad.

Tras ese momento, fueron muchos quienes se volcaron a la cuenta de Twitter de la periodista para buscar una forma de ayudar a la madre, quien autorizó a que se publicara su cuenta y su teléfono para recibir aportes, los que excedieron el límite que podía recibir su cuenta rut. “Hay muchas formas de ayudarla y a sus dos hijos. Que nunca más tenga que elegir entre comer y la salud de uno de ellos”, escribió Rincón.