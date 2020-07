Rocío Marengo explicó la situación del gusano en MasterChef: “Estaba escondido, yo nunca lo vi”

Hace unos días, Rocío Marengo se volvió tendencia en redes sociales, luego de que una pequeña larva apareciera en una de sus preparaciones para MasterChef Celebrity Chile.

Sobre esto conversó la argentina en entrevista con Hugo Valencia en su programa de Instagram, Un Café con Hugo. Ahí, ella explicó que “estaba escondido, yo nunca lo vi, de hecho, los chefs tampoco lo vieron. En producción me dicen que es un efecto de luz, pero de acá a la China es un gusano“.

Luego de aclarar este momento, Rocío analizó su paso por el programa culinario de Canal 13, asegurando que “cómo lloré, cuando me vi también me sorprendí”.

“La presión juega un factor importante, pero también hay algo que es que para mí era muy importante cocinar, para mí era una escuela, entonces yo estudiaba tanto y me salía mal, me agarraba una impotencia que me odiaba, me quería morir”, cerró.