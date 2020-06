Natalia Valdebenito a María José Hoffmann tras declaraciones en “Contigo en la mañana”: “Ojalá te vayas del parlamento”

La humorista Natalia Valdebenito se refirió en Twitter a las declaraciones de este miércoles de la diputada de la UDI, María José Hoffmann, en el matinal Contigo en la mañana de CHV.

“Qué atroz Pepa Hoffmann. Realmente una vergüenza escucharla tratando de inventar argumentos para defender las ordinarieces de su Gobierno. Asquerosa defensa. Sin moral ni empatía. Ojalá te vayas del parlamento. Ojalá no verte más“, aseveró la comediante.

Que atroz @PepaHoffmann. Realmente una vergüenza escucharla tratando de inventar argumentos para defender las ordinarieces de su gobierno. Asquerosa defensa. Sin moral ni empatía. Ojalá te vayas del parlamento. Ojalá no verte más. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) June 24, 2020

Esto, luego que la parlamentaria del oficialismo defendiera el actuar del Gobierno y el Presidente Sebastián Piñera en la pandemia, así como el protocolo con el que se actuó en el funeral de Bernardino Piñera.

La legisladora discutió con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, a quién le dijo: “Déjese de desinformar. No murió de Covid. Usted miente (…) El tío del Presidente no murió de Covid“. Lo que fue replicado por lo animadores.

Productos gourmet

Asimismo, mientras hablaban sobre la polémica por los productos gourmet en el Gobierno en medio de la crisis por el coronavirus, “Pepa” opinó: “Cómo es tema lo de las comidas“, a lo que la autoridad comunal replicó: “¡¿Cómo no va a ser tema?!”.

De igual forma, Tamayo sostuvo en el programa: “El Presidente, lamentablemente, no está en condiciones de gobernar con claridad, y eso es evidente, lo demuestran sus hechos”.

Al respecto, la legisladora opinó que el alcalde “esta fuera sí, no creo que esté en sus cabales esta mañana”. “Lo que está diciendo es bien grave, es casi como sedición, no sé si está planeando un golpe de Estado con (Daniel) Jadue, no sé que están pensando“, expresó.

Por su parte, Tamayo contestó poco después: “No estamos preparando ningún golpe de Estado, es precisamente la UDI que sabe bastante de golpe de Estado, quizás tiene esa afinidad de traspasarle a otros la voluntad de andar haciendo golpes de Estado. Eso no está en nuestras ideas”.

En Twitter el nombre del matinal y el de la diputada se transformaron en tendencia, donde uno de los miles de comentarios al respecto fue precisamente el de Natalia Valdebenito.

Revisa aquí algunos de los momentos más comentados:

Les dejo un poco de lo mejor del Show de Pepa Hoffmann: Para nada infantil, profesional a la altura del puesto público que ocupa, una muestra clara de los políticos que hoy nos representan y el por qué Chile es lo que es hoy. pic.twitter.com/8zANF38beY — Silver (@Silver_maboi) June 24, 2020

Pepa Hoffmann le dice al alcalde Tamayo que esta fuera de Si, ademas de haberlo ninguneado diciendole Que Comi?

Y Para rematarla despues le dice si esta preparando un golpe de estado con Jadue.

Y esta es la gente es la que esta en el congreso ☝️ pic.twitter.com/fZITix2JhT — Patipelao 🦶 (@Palitroche76) June 24, 2020

Vayamos a https://t.co/GS8LbBCFt8 para denunciar a Pepa Hoffmann x incitar al odio públicamente normalizando "golpe de Estado", incluso mintiendo deliberadamente cuando apunta a alcaldes Tamayo y Jadue de conspirar en contra del gobierno #ContigoCHV #Bienvenidos13 #buenosdiastvn pic.twitter.com/ap7tCbEqjg — La Cahuinera Podcast (@lacahuineracl) June 24, 2020