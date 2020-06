Ángeles Araya se refirió a discusión virtual de Francisco Saavedra por su participación en “Aquí somos todos”

La animadora de Aquí somos todos de CHV, Ángeles Araya, se refirió a la discusión virtual que protagonizó Francisco Saavedra, quien la está acompañando en el programa, por una foto promocional en que él salía delante de ella.

En medio del programa comentaron sobre el sistema frontal, momento en que “Pancho” dijo un “put… la hue…” al recordar que dejó abiertas las ventanas de su casa.

“Si se me sale un improperio, disculpen, pero es que yo me relajo tanto en los set”, bromeó.

“Es que lo paso bien en el Aquí somos todos, en tu programa, donde yo soy el coanimador. Que le quede claro a usted en la casa“, expresó Saavedra.

A lo que la comunicadora reaccionó con risas. “En internet, en Twitter, quedó la escoba… que qué hace el Pancho acá. La gente…”, se rió.

“Yo estoy por mientras, yo hago Lugares que Hablan y Contra Viento y Marea, no me metan en otras cosas“, dijo Pancho.

A lo que la animadora concluyó: “Panchito te queremos, aquí somos todos bienvenidos, y nosotros felices de recibirte siempre. No se enoje, no pelee por leseras, no haga caso“.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí.