“Eso habla mucho de ti”: Leandro Penna y Fran García-Huidobro tuvieron un tenso cruce en Bailando por un sueño

En el capítulo de este jueves de Bailando por un sueño, los televidentes pudieron ver el tenso cruce entre Leandro Penna y Francisca García-Huidobro.

Tras su debut en el estelar de Canal 13, el jurado y animador le recordaron al argentino cuando fue acusado de hacer ruidos molestos en el condominio donde vivía, mientras tenía relaciones sexuales con una expareja.

Fue ahí cuando Fran le comentó que “mi abuelo decía, ‘dime de qué te jactas y te diré de qué careces’. Usted dice que a las dos de la tarde se anda dando como ‘bombo en fiesta’ y capaz que su departamento sea de panel”.

“Por ahí no tengo la misma plata que tú”, respondió Penna, generando una discusión con la “Dama de Hierro”. “Parece que hay mucho gimnasio, porque eres muy apretadito y tus movimientos son cortitos (…) me imagino lo que tienes que haber trabajado para aprenderte la coreografía, pero aquí no apelamos a la lástima, sino al desempeño“, lanzó ella.

“Por ahí está molesta, porque el otro día la saludé en el pasillo y me dice ‘a mí no me puedes saludar, porque yo soy jurado y tú eres bailarín’. Está bien, pero yo te saludo por respeto. A lo mejor está molesta por eso”, contestó Leandro.

“Esa es una postura que yo he tenido siempre que he sido jurado. Cuando soy jurado, no los conozco, no sé quiénes son y no me importa. Yo no me ofendo si usted pasa por al lado mío y hace como si yo no estuviera”, dijo Fran.

Finalmente, el exchico reality manifestó: “Pero yo no tengo esa educación, te saludo porque somos personas. Eso habla mucho de ti”.