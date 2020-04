“Ella lo veía venir”: María Luisa Godoy se refirió a la desvinculación de Chiqui Aguayo de TVN

María Luisa Godoy se refirió a la desvinculación de Chiqui Aguayo de TVN en El Aperitivo, el programa online de Jordi Castell.

Sobre la repentina salida de su compañera de matinal, la comunicadora aseguró que “ella lo veía venir, TVN está en una crisis económica muy importante. Todo tiene que ser en el ámbito legal y eso va a ser así. No quiero pasar a llevar a la Chiqui, ellos son los que tienen que hablar“.

La animadora del festival de Viña también comentó que siempre ha encontrado que hay una gran desigualdad en los sueldos de la televisión. “Siempre fui crítica de los sueldos en televisión, desde los inicios de mi carrera encontraba que eran desiguales, que estaba mal pelado el chancho, siempre lo dije públicamente, nunca fui partidaria de sueldos tan altos“, dijo.

Finalmente, Mari, como le dicen sus cercanos, habló sobre su exitosa vida laboral, señalando que “todos me decían que nunca lo iba a lograr así, que las cosas en la televisión no funcionan así, que hay que ser más cabrona, pero yo no iba a entrar en polémica, y si era así, quería decir que no era mi pega. Hoy siento una gran satisfacción, es muy gratificante haberlo logrado por el camino largo”.