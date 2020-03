Tonka Tomicic se convirtió en meme luego de debutar en el teletrabajo

Tonka Tomicic se sumó a la medida adoptada por el coronavirus del teletrabajo, por lo que este lunes condujo Bienvenidos desde su hogar.

Pese a que varios programas de televisión han hecho lo mismo, la medida del matinal de Canal 13 generó diversas reacciones en redes sociales, ya que colocaron pantallas en el asiento de la comunicadora, para simular que estaba sentada junto a sus compañeros.

Esto no sólo provocó bromas entre los televidentes, ya que incluso Amaro Gómez-Pablos dijo entre risas: “Bienvenidos a El límite de la ficción. ¡Ah!, no, perdón, me confundí de programa. Esta es una experiencia absolutamente surrealista. Bienvenida Tonka, qué raro no poder sentirte… está lejos, pero no distante”.

“Estamos en cuarentenas voluntarias, en turnos en el programa, usando la tecnología a nuestra disposición para siempre transmitir con el 13, con Bienvenidos, para acompañarlos e informarlos”, señaló Tomicic por su parte.

Obviamente, esta situación provocó risas en redes sociales, donde varios usuarios compararon a la animadora con Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, específicamente cuando el personaje aparece en un televisor desde su hogar.

Pq la tonka está a lo sheldon cooper?… Se contagió? — 😷 (@Solo_betsy) March 30, 2020