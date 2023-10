“Skull Island: Rise of Kong”, el juego chileno que asoma como el peor del 2023

Esta semana fue el esperado lanzamiento de Skull Island: Rise of Kong, un juego desarrollado en Chile que mantenía en alto las expectativas por lo que podría lograr, sin embargo, hoy asoma como candidato a ser el peor del año.

Se trata de un título que, además de ilusionar a la industria chilena y al mercado gamer como otro estreno más, llamaba la atención de los fanáticos de las películas de King Kong. A modo general, los ojos estaban puestos sobre este proyecto.

Sin embargo, terminó siendo toda una decepción en cuestión de días. Salió a la venta el 17 de octubre y ya es objeto de burlas, memes y sobre todo duras críticas. Además, uno de los principales cuestionamientos es por su elevado precio. En plataformas como PlayStation tiene un costo de US$49.99 (a US$37.49 con PS Plus), mientras que en otros sitios como Steam llega a $19.000 pesos y $15.200 aplicando descuento (también cuenta con una edición Colossal más cara).

La decepción del juego

Todo esto hace ruido por los malos gráficos, secuencias deficientes y pésimas formas de interacción dentro de la jugabilidad. Tal como se puede observar en diferentes registros compartidos por algunos usuarios, parece un videojuego de hace tres generaciones -de consolas- atrás.

Otro punto a destacar es que el título fue desarrollado por el estudio chileno IguanaBee, el mismo detrás de G.I. Joe: Operation Blackout y Headsnatchers. Cuenta con la edición y supervisión de GameMill Entertainment, firma que colaboró para Nickelodeon All-Star Brawl bajo licencia de DeVito ArtWorks, y que controla el universo King Kong / Skull Island.

Además, cuando se dio a conocer la fecha de lanzamiento, se vendía como un buen estreno que llegaría a posicionarse sin problema junto a otros videojuegos de características similares.

Pero la realidad es otra. Hoy Skull Island: Rise of Kong es un fuerte candidato a ser el peor juego del 2023 y puedes ver las razones a continuación:

Actual cutscene DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNc — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

New King Kong game looks like game of the year material pic.twitter.com/TXuZYQ53EL — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023