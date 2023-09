¿Dejará de ser gratis?: Elon Musk plantea la idea de cobrar a todos los usuarios que usen X/Twitter

Los cambios radicales que Elon Musk tiene entre planes para su plataforma X (antes Twitter), siguen cobrando relevancia.

Ahora el líder de Tesla y SpaceX planteó una idea que afectaría a todos los usuarios con una cuenta en aquella red social.

En una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el magnate tecnológico deslizó la propuesta a través de una frase definitoria.

“Estamos pasando a un pequeño pago mensual por el uso del sistema X”, dijo durante la reunión. Agregando también que es una medida que se suma para buscar eliminar la presencia de bots en el sitio. Todo según información desplegada por Dave Lee de Bloomberg.

Elon Musk revisiting an idea apparently floated privately in the past — charging *everyone* to use Twitter. A lower tier than premium. “We’ve moving to a small monthly payment for use of the X system,” he just told Benjamin Netanyahu, saying it’s only way to stamp out bots.

— Dave Lee (@DaveLeeBBG) September 18, 2023