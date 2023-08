¿Competencia para WhatsApp? Elon Musk anuncia nueva actualización de X para realizar llamadas de video y audio

La red social X (ex Twitter) sigue anunciando cambios. Ahora, Elon Musk, dueño de la compañía, confirmó que la plataforma permitirá realizar llamados.

Solo el pasado 29 de agosto, el magnate comunicó que tras casi cuatro años desde su bloqueo en octubre de 2019, la red social comenzará a aceptar nuevamente un tipo de post.

“Basándonos en nuestro compromiso con la libertad de expresión, también vamos a permitir la publicidad política”, manifestaron desde X en una actualización.

Pero los cambios suman y siguen, y esta jornada, Elon Musk confirmó, a través de la misma red social, que “llamadas de video y audio que llegan a X”.

En concreto, el empresario detalló que esta nueva actualización estará disponible tanto para el sistema iOS de Apple y en Android, además de Mac y PC.

Asimismo, se precisó que para realizar estas llamas “no se necesitará número de teléfono”, esto, ya que “X es la libreta de direcciones global efectiva”.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023