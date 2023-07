El adiós de Twitter tal y como lo conocemos: anuncian cambio de logo y será reemplazado por una “X”

Durante la jornada de este domingo, 23 de julio, se dio a conocer un sorpresivo pero importante cambio para Twitter, anunciando el reemplazo de su icónico logo por una “X“.

Luego de que Elon Musk comprara la red social han surgido diversas polémicas relacionadas a su gestión. El magnate ha sido cuestionado por empeorar el funcionamiento del servicio.

Ahora, el dueño de Tesla suma otra controversial decisión a la lista, que si bien no tienen relación con el desempeño como tal, influirá directamente en su imagen y presentación.

“Y pronto nos despediremos de la marca Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros“, escribió el magnate en su cuenta oficial de la misma red social.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023