Call of Duty Warzone: los zombies llegan a la isla Renacimiento

Se acabó la espera para los gamers y finalmente llegó la ansiada actualización para Call of Duty Warzone y Vanguard que trae a los zombies a la isla Renacimiento.

Activision presentó un importante evento para la mitad de la temporada 4, marcado por el inicio de un modo de juego con los muertos vivientes tan populares en la franquicia.

Se trata de Renacimiento de la Muerte (Rebirth of the Dead), el plato fuerte de la actualización en el título. Tal como lo indica su nombre, está enfocado en el viejo mapa que en algún momento se pensó que no volvería jamás.

¿Cómo es el modo de juego?

La base de esta modalidad sigue siendo la misma; se despliegan 10 escuadras del salto cargado, la explosión PEM y la granada de gas de 4 jugadores en Renacimiento. Se enfrentarán todas entre sí.

Pero esta vez no estarán solos, ya que también deberán luchar contra los zombies que irán apareciendo en el transcurso de la partida.

Además, al igual que en eventos anteriores de similares características, si un jugador es eliminado, regresará como zombi. Este tendrá sus habilidades especiales ya conocidas como el salto cargado, la explosión PEM y la granada de gas.

El objetivo también se mantiene como en otros modos de juego; tras recolectar cuatro antivirales puedes volver a la vida como tu soldado. Estos antídotos se consiguen con cada eliminación de un operador (se otorgan 2). Pero si logras realizar una ejecución (remate) se obtiene la resurrección de manera instantánea.

La pantalla mostrará un indicador con el número de zombies eliminados. Una vez se complete, todos los jugadores que están en modo espectador podrán volver como muertos vivientes en una segunda oportunidad.

Terminator llega como nuevo operador

La nueva actualización de Call of Duty Warzone y Vanguard no solamente llega con los zombies a la isla Renacimiento, ya que también presenta la llegada de un nuevo personaje jugable.

Se trata de un reconocido personaje, ícono de las películas de acción, como lo es Terminator. El cyborg que el mundo conoció en la película de 1984 arriba a una de las franquicias más populares del mundo gamer.

Quienes obtengan este paquete podrán utilizar los modelos T-800 y T-1000 del androide cibernético. Cada uno viene con sus diferentes objetos agregados.

