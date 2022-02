¡Ya es oficial! Rockstar Games confirmó que están trabajando en GTA 6

Durante la tarde de este viernes 4 de enero Rockstar Games confirmó que se encuentran trabajando en el desarrollo de GTA 6. La noticia finalmente fue anunciada por parte de la empresa a través de redes sociales.

Tuvieron que pasar más de ocho años para que se dieras las primeras palabras oficiales a un nuevo título de Grand Theft Auto. El último juego de la saga fue estrenado el 17 de septiembre del 2013.

Con el pasar de los años GTA V alcanzó gran popularidad y fue masificándose en todo el mundo. Junto a su gran mapa de mundo abierto y una atrapante campaña del modo historia, se alcanzaron los objetivos planteados. Posteriormente se reforzaron y vieron un nuevo auge gracias al modo online que cautivó a millones.

A pesar de la aceptación del público y la buena valoración de la crítica, poco a poco comenzó la presión para que se anunciara un nuevo proyecto. En este tiempo, Rockstar prefirió darle prioridad a los remake de tres clásicos en GTA Trilogy

Poco a poco surgía más presión por parte de la comunidad gamer y el asunto se agudizó con la posibilidad de que este 2022 se anunciaran noticias. Tal como te contamos hace un tiempo, los hechos sucedieron como se preveía y hay confirmación oficial de Rockstar.

Mediante una publicación en Twitter, el estudio se refirió a una nueva entrega en la serie de Grand Theft Auto. Si bien algunos precavidos mencionan que no se nombra directamente a GTA 6, el orden de continuidad en la historia principal no deja lugar a dudas.

“Con cada nuevo proyecto, nuestro objetivo siempre es ir mucho más allá de lo que hemos entregado anteriormente”, comenzaron exponiendo en el tweet.

Seguido de esa introducción que suena prometedora, aseguraron que “el desarrollo activo para la próxima entrada de la serie está en marcha“.

