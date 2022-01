SEGA cierra los salones recreativos con máquinas arcade

La compañía matriz de SEGA, llamada SEGA Sammy, anunció el cierre de sus salones con máquinas de videojuegos arcade en Japón.

Esto ocurrirá por una venta que supone el 14,9% de las acciones del departamento encargado de las plataformas de videojuegos. Ese porcentaje será obtenido por la compañía Genda Inc.

De hecho, Genda Inc ya era dueña del 85,1% de la empresa. En el pasado 2020, por la crisis generada por la pandemia del Covid-19, compró gran parte de SEGA.

Por el anuncio, fanáticos de videojuegos en Japón y en todo el mundo se preguntaban qué pasará con las máquinas arcade y si desaparecerán -o no- para siempre.

¿Qué pasará con las máquinas arcade de SEGA?

Hisashi Kataoka, presidente de Genda Inc, la nueva accionista, brindó información actualizada sobre el futuro de las máquinas arcade tras el cierre anunciado por SEGA. La buena noticia es que no desaparecerán, no por completo.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario indicó: “Los clubes SEGA de todo el país cambiarán sus nombres a GiGO. Agradecemos a SEGA por sus 56 años de historia y esperamos que GiGO sea un oasis que apague la sed de la gente por el entretenimiento“.

También, informó que GiGO significa “Get into the Gaming Oasis”, y anunció que las primeras tiendas en ser modificadas están ubicadas en ciudades de Japón como Shinjuku, Ikebukuro y Akihabara.

Los juegos de Arcade más conocidos de SEGA, disponibles desde los años 60, son OutRun, Virtua Fighter y Daytona USA. No obstante, el catálogo es gigante y muy popular en Japón.

Sin embargo, la industria sufrió un duro golpe por la pandemia del coronavirus. Incluso antes del covid-19, en Japón contabilizaban 4.022 salas de juego en ese país, versus las 26.573 que habían disponibles en el año 1986. Parte de la reestructuración de la empresa es fomentar un nuevo impulso.