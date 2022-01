“Simplemente no les importa”: Jugadores de Red Dead Redemption 2 reclaman abandono de Rockstar Games

Por estos días, los jugadores de Red Dead Redemption 2 protestan por la falta de contenido del juego en su modalidad online y acusan un abandono de Rockstar Games.

No es secreto para nadie que el Grand Theft Auto es el regalón de la desarrolladora de videojuegos. A pesar de mantener por casi una década el GTA V, los trabajos siguen enfocados en el título, incluso se podrían anunciar detalles sobre la sexta edición durante este año.

Si bien esto no es una mala noticia, parece ser que poner todos los esfuerzos en una sola franquicia tuvo sus consecuencias. Durante los últimos días se estableció una tendencia Twitter, Save Red Dead Online. Entre los post se acusa un desamparo y que “simplemente no les importa”.

La versión multijugador online del RDD 2 lleva algún tiempo bajo la crítica debido a la poca actualización y falta de contenido nuevo. Todo esto empeora al tener en consideración que en los últimos dos años GTA V Online ha ido en crecimiento.

Esta situación tiene molesta a la comunidad gamer que ya ha expresado su descontento de diferentes formas. La idea es hacerse escuchar y dar a entender que el mundo de los vaqueros aún tiene mucho potencial y no quieren que muera.

Uno de los sucesos más viralizados en redes sociales fue cuando los jugadores se coordinaron y vistieron a sus personajes como payasos. Se juntaron en lobby y mostraban “como todos somos payasos al creer que recibiremos una actualización“.

La petición que más ha rondado entre los fanáticos es la expansión de la historia mediante un DLC. Claramente, la respuesta de Rockstar no ha sido la mejor.

Una de las últimas actualizaciones Red Dead Online solo ha generado más angustia y tensión. Se anunciaron bonificaciones algunas modificaciones novedades poco relevantes.

Desde la compañía no ha habido una declaración oficial y no han tocado el tema. Es claro que Red Dead Redemption, en su versión online, necesita una modernización, pero tal parece que Rockstar Games no lo ve tan urgente.

En el último tiempo ni si quiera se han filtrado datos o han surgido rumores al videojuego como tal. Incluso, lo relacionado al título abarca otro formato.

Lo más reciente en torno al juego del viejo oeste está enfocado a rumores sobre una película. Dentro de este rumor, lo que más destaca es una posible actuación de Henry Cavill.

En noviembre pasado se comentó sobre los posibles planes para el desarrollo de una tercera entrega de los videojuegos, sin embargo poco a poco se ha ido olvidando. Posterior a estas especulaciones, se iniciaron los rumores en torno a una remasterización de la primera parte.

24 hours later, #SaveRedDeadOnline is still trending on Twitter Gaming with over a whooping 15.1K tweets sent using the hashtag.

That's a lot of voices from fans. Will anything change? Time will tell, but it's clear fans would like to see change with this amazing game. pic.twitter.com/hnsqn5WVGR

— Ben T. (@videotech_) January 8, 2022