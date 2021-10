GTA: The Trilogy – The Definitive Edition: Cuándo se estrena, para qué consolas y qué cambios presentará

Durante esta jornada de viernes, la desarrolladora de videojuegos Rockstar Games entregó la fecha de lanzamiento de la nueva trilogía de Grand Theft Auto.

Mediante un video se confirmó que el juego GTA: The Trilogy – The Definitive Edition llegará a las consolas el próximo 11 de noviembre.

Esta nueva edición de los clásicos juegos de Grand Theft Auto juntará los títulos GTA III, Vice City y San Andreas.

La trilogía tendrá cambios radicales en sus gráficas y una mejora en la jugabilidad, aunque desde Rockstar Games afirmaron que no perderá su toque característico de los 2000.

Los tres videojuegos que componen esta edición estarán disponibles para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y en Nintendo Switch.

A continuación te dejamos el avance de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Coming November 11 for PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, and the Rockstar Games Launcher. Pre-Order Now: https://t.co/sVYRq0sqVe pic.twitter.com/rVGIXjOXfW

— Rockstar Games (@RockstarGames) October 22, 2021