FIFA 22: La Selección Chilena se quedó fuera del popular videojuego

Llegan malas noticias para los fanáticos chilenos del simulador de fútbol FIFA 22, ya que se anunció que la Selección Chilena no estará en la próxima edición del videojuego.

Son varias las selecciones que se despiden del popular juego para la versión de este año, además de La Roja, países como Uruguay, Colombia y Ecuador dirán adiós a esta plataforma digital.

En total son 17 las selecciones que desaparecerán como tal, en el caso de la Conmebol, a excepción de Argentina y Brasil, todas las demás escuadras no estarán.

Pero la confederación más afectada es la africana (CAF), que si bien por lo general solamente contaba con osta de Marfil, Argelia o Camerún, esta vez no tendrá ningún representante en el juego.

Obviamente la decisión que tomó el FIFA 22 decepcionó a muchos seguidores, ya que le quita opciones de juego y variedad de escuadras. Además, a esto se le suma el siempre controversial tema de las licencias de las ligas y los clubes.

Varios streamers hicieron pública su molestia y dieron a conocer la noticia, como el caso de NonoLoko 10, que anunció la noticia en su cuenta de Twitter.

Si bien el mundo gamer ha hecho ruido por la decisión , todo parece indicar que los desarrolladores del juego no cambiará su decisión y tendremos que olvidarnos de jugar con varias escuadras nacionales.

Quedarán atrás esos partidos de previa o para desahogarse en el FIFA 22 luego de un duelo amargo de la Selección Chilena, al menos por esta edición del juego.

❌ 17 National Teams have been removed in #FIFA22

➡️ No African countries left

➡️ Only Argentina & Brazil (fake players) from South America

✅ Ukraine is the only new one that is added! pic.twitter.com/53nFmKmm1X

— FifaCMTips (@FifaCMTips) September 10, 2021