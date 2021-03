¡Les cobró 100 veces más! Usuarios de Paramount+ en Chile tuvieron problemas de facturación

Paramount+, la plataforma de streaming que arribó en Chile el 4 de marzo presentó sus primeros problemas y cobró a sus usuarios el equivalente a 100 veces el valor de la suscripción al terminar el periodo de prueba gratis que consta de siete días.

La tarifa mensual del servicio asciende a $3.199, que en dólares americanos corresponde a US$ 4.46, sin embargo múltiples usuarios reportaron el cobro en sus tarjetas de crédito o débito por un monto de $319.000. Incluso a algunos de ellos se les facturó en dólares, por una suma de US$ 446.

“Hemos detectado algunos problemas aislados en el proceso de facturación durante los últimos días pero ya hemos abordado el tema y nos hemos puesto en contacto con los usuarios afectados. Todo está resuelto ahora y si los usuarios tienen dudas o preguntas pueden contactarnos en: www.support.paramountplus.com“, sostuvo la empresa en un comunicado oficial.

La llegada del servicio de streaming atrajo muchos usuarios dado que es la única plataforma que tiene disponibles en su catálogo todas las series de Nickelodeon y recientemente estrenó la famosa serie Embrujadas. Además cuenta con cinco mil horas de contenido por un valor bastante menor al de Netflix.

Recientemente anunciaron el estreno de Rugrats con sus nueve temporadas en versión 3D y sus voces del elenco original, además de Bob Esponja en el mismo formato y series en Live Action como Los Padrinos Mágicos y Dora la Exploradora.

Ojo! @ParamountPlusLA me acaba de cobrar 440 USD por la suscripción de su servicio ¡Exijo un reembolso! CC @SERNAC @BancoBci pic.twitter.com/AWDUkoJ5EK

Me sucedió lo mismo. Y de hecho, me cobraron inicialmente los 3 mil y algo, luego los reembolsaron y sin asco me cobraron luego los 400 y algo dólares. @ParamountPlusLA Necesitamos explicaciones YA

