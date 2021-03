A 12 años de la creación de WhatsApp, experto analizó el avance de la plataforma 

Cumplidos los 12 años de WhatsApp, Ciudadano ADN quiso saber como han evolucionado los usos y abusos de la aplicación, luego de un año donde la tecnología permitió mantenernos conectados. Para eso conversó con Daniel Halpern, profesor digital de Tren Digital de la Universidad Católica.

“Yo creo que en tecnología el primero siempre pega fuerte. De hecho gran parte de los inversionistas ponen muchas lucas cuando esperan ser el primero de un área. Por ejemplo, en muchos países, la ley que rige el transporte colaborativo se llama la ley Uber”.

Así, explicó que WhatsApp “fue el primero grande. Fue el primero que se masificó y tuvo una penetración tremenda, porque hay que acordarse, por ejemplo en Chile, cuando las líneas telefónicas no funcionaban en caso de un sismo, WhatsApp lo solucionaba“, explicó.

Y lo que inició siendo una conversación de uno a uno, “después se puede de uno a muchos. Pero, el de muchos a muchos, que mucha gente lo único que quiere es salirse de todos los grupos de WhatsApp, cinco años atrás, cuando era bacán estar en grupo, es impresionante cómo cambió muchas de las formas de comunicación, donde muchos pueden comunicarse con muchos de forma simultánea”.

Y todo eso porque “WhatsApp partió súper simple y después mantuvo la simpleza, por así decirlo, lo que se llama la usabilidad. Entonces sigue siendo fácil de utilizar para ti, pero después le agregaron hablar por videollamada, después que sean videoconferencia múltiple, después que puedo enviarle un mensaje a muchos, después de que esos muchos conversen, pero sigue con la misma simplicidad”.

De lo positivo a lo negativo

“Ahora estamos hablando de las cosas positivas, pero después ándate a lo anecdótico o lo negativo: la gente de repente se vuelve loca cuando tiene cientos o decenas de mensajes en una hora que estuvo sin el teléfono, porque te llegaron 40 mensajes de un grupo y la gente se empieza a asustar”, comentó Daniel Halpern.

“Después tienes la gran cantidad de errores que la gente ha tenido, lo anecdótico. Se mandan mensajes a la gente equivocada, porque como es tan fácil y tan simple… O sea, parejas se han disuelto producto de errores de este tipo”, agregó.

Así, explicó que “hay mucho elemento que la gente ya ha aprendido. Ya no quiere que les salgan los dos cositos azules, ya no quiere que salga la última hora que se conectó porque no quiero estar disponible todo el tiempo para las personas y eso también hay que respetarlo”.

De esta manera, el experto aseguró que “yo digo que hay una regla en el mundo offline. La gente generalmente piensa lo que dice: Va a decir algo, ve al otro en la cara, y dice ‘chuta, no lo voy a decir, pienso y después lo hablo’. Pero en el mundo online, con los mensajes, la gente no piensa lo que dice, dice lo que piensa, y no hay nada más peligroso que las personas que dicen lo que piensan“, reflexionó.

Por lo tanto, “es peligroso. Es una herramienta que es muy útil, pero que hay que saber cuidarla, porque sino genera un montón de conflicto. Y ahora está aún más conflictivo todo, porque dicen que van a dar esos datos para vender publicidad, lo cual no se sabe aún. Dicen que, con todas estas peleas de redes sociales entre los grandes, entre la información, está súper compleja la cantidad de noticias falsas que se promueven por redes sociales como WhatsApp”.