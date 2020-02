Comisario de la PDI entrega claves para identificar amenazas a menores de edad en Internet

Ante el aumento explosivo de delitos a través de las redes sociales, principalmente entre jóvenes, Ciudadano ADN conversó con el comisario Mauricio Araya, de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones.

Araya puntualizó que muchas personas “tienen la idea de que cuando se hace algo por internet existe el anonimato”, pero no es así, ya que “todos van dejando ciertos rastros que permiten hacer seguimiento”. Desde ahí, se puede dar pie a denuncias.

Entre las prácticas de connotación sexual que representan un riesgo para los jóvenes está la pornovenganza, cuando por venganza o despecho una ex pareja viraliza fotos íntimas, producto del sexting, o envío de imágenes de contenido sexual a través de mensajería.

El comisario insistió en que existen “muchas nuevas redes sociales que los papás no conocemos pero los niños sí”, en las que ellos “no saben si están hablando con un adolescente o con un adulto que se hace pasar por adolescente y puede tener una mala intención. Hay depredadores allá afuera esperando menores dispuestos a conocer extraños”. Si bien las clásicas redes como Facebook e Instagram exigen una edad mínima de 13 años para crear una cuenta, se trata de un dato que fácilmente se puede vulnerar.

Por eso, las recomendaciones para los padres pasan por “tomarse el tiempo de revisar con quien habló y quién les está escribiendo” a sus hijos, además de que preferentemente no usen el teléfono en la noche, que este quede en un lugar al alcance de los papás y ojalá sin clave. Con la masificación de los smartphones, contó Araya, “es muy fácil para los pedófilos acceder o amenazar a menores de edad. Es una puerta que se les abre para que entren y elijan”. También es importante que, una vez que se detecte un caso, “se animen a hacer la denuncia”.

Los peligros a los que se enfrentan los niños y los adolescentes en internet son muy distintos entre sí. Después de los 15 años, explicó Araya, el mayor riesgo no es el grooming (contacto por un adulto a través de un perfil falso), sino posibles agresiones de pololos o conocidos. Además, se trata de una etapa donde “el teléfono pasa a ser un diario de vida, están las conversaciones privadas y no es tan fácil revisar”. Por eso, insistió el experto, “lo importante es la comunicación. Explicarles desde pequeños que las partes privadas no deben ser fotografiadas, expuestas por webcam o enviadas ni a conocidos ni a desconocidos. Y que cuando tenga un problema, que acuda a mí, no al desconocido que encontró en internet”.

El ciberbullying es una de las principales amenazas entre adolescentes. Como es sabido, existen en muchos colegios las páginas de confesiones, que se crean en redes sociales y “se usan para dañar la imagen de algún compañero o compañera al que le tienen mala”. En este caso, es posible apelar a la figura de injurias y calumnias. “Cuando alguien inventa cosas sobre mí, o culpando de cosas que no he hecho, se puede canalizar mediante una querella con abogado”. Lo mismo ocurre con la creación de perfiles falsos con la imagen de un joven, que constituye delito de usurpación de identidad.

Los colegios no están ausentes de la responsabilidad de evitar que ocurran casos de ciberacoso. Según explicó Araya, cada colegio debe tener un protocolo de convivencia escolar donde se estipula qué hacer cuando detectan un caso. Además, el psicólogo o departamento de orientación están capacitados para determinar si corresponde hacer una denuncia. “El Código Procesal Penal especifica que el colegio está obligado a denunciar cuando detecta que puede haber un delito”, afirmó el comisario.

Ante la arremetida de nuevas y diversas opciones de plataformas de comunicación para los jóvenes, Araya está consciente de que para los padres “es súper difícil controlar” cuáles aplicaciones usan sus hijos. Por eso, insistió en la importancia de la comunicación. “Hay que explicarles, que si alguien lo amenaza no crean la amenaza, sino que le cuenten a los papás. Todas las aplicaciones que tengan la opción de chat conllevan el riesgo de que puedan conocer una persona con malas intenciones”.