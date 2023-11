Taika Waititi ya tomó su decisión respecto al futuro de “Thor”

El futuro de Thor sigue siendo incierto dentro de los planes de Marvel Studios, pero si hay alguien que tiene claridad sobre su posición e intenciones es Taika Waititi, quien ya tomó una decisión.

Los fanáticos se mantienen atentos a la constante expansión del Universo Cinematográfico de Marvel que parece tener el futuro del ‘Dios del Trueno’ en el aire. Tras Love and Thunder, solo hay rumores sobre una quinta entrega, pero nada más allá que se escape de lo común.

Aun así, el cineasta se refirió a este potencial proyecto en una reciente entrevista concedida a Business Insider, donde dejó en claro su postura para terminar desde ya con cualquier tipo de especulación.

Distanciamiento del UCM

En primera instancia, enfatizó: “No sé si eso es del todo cierto“, sembrando aún más dudas sobre si el UCM contempla una nueva película del hijo de Odín y también dando luces de su distanciamiento.

“Lo que sí sé es que no estaré involucrado“, aseguró de manera definitiva. De igual manera, hay que destacar que su salida no responde a los resultados de Love and Thunder, sino que a su calendario de futuros proyectos.

“Me voy a concentrar en esas otras películas para las que he firmado“, explicó Taika Waititi. Así, da un paso al costado de Marvel Studios y se desmarca de Thor después de estar al mando de Ragnarok (2017) y en la ya mencionada cinta del 2022.

A modo de ejemplo, solo uno de esos títulos en los que ya trabaja el director es una nueva -y siempre complicada- película de Star Wars, que aún lo tiene dando vueltas para encontrarle una línea mientras la va escribiendo poco a poco.