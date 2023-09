Sylvester Stallone se refirió a la posibilidad de realizar “Rambo 6”

Sylvester Stallone se refirió a la posibilidad real de que Rambo 6 pueda realizarse en un futuro no muy lejano, abordando la opción con mucha cautela y desde diferentes aristas a tener en cuenta.

La popular saga se ha convertido en una pieza fundamental dentro del género de acción y su protagonista es reconocido como un ícono en este ámbito. Precisamente por esto es que se han realizado cinco filmes con recepción aceptable del público.

El último estreno, Rambo V: Last Blood​, llegó en 2019 como el supuesto cierre definitivo de la historia. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de franquicias, al día de hoy se habla de una nueva entrega.

Si bien no es una idea completamente nueva, ya que se viene rumoreando desde hace un tiempo, recientemente se volvió a poner el tema sobre la mesa y comenzó a tomar más fuerza. Además, los propios productores manifestaron su intención de seguir con un nuevo proyecto.

En conversación con Coming Soon, Kevin King-Templeton y Les Weldon mencionaron que están dispuestos a realizar una nueva película, siempre y cuando el público respalde la propuesta. “Si hay una demanda por parte de la base de fans, seremos los primeros en lanzarnos“, aseguraron.

Pero más allá de las ideas generales, lo cierto es que también hay que considerar varios puntos que no son muy favorables. En este sentido, fue el propio Stallone la voz de la calma, realizando una reflexión más profunda en torno a lo que podría ofrecernos un sexto film.

El veterano actor que viene de estrenar Los Indestructibles 4 se encuentra de retirada, pensando en un próximo fin para su carrera cinematográfica, lo que no facilita las cosas y lo hace pensar en demasía antes de aceptar un nuevo desafío.

Respecto a la posibilidad de regresar para Rambo 6, Sylvester Stallone apeló a las aventuras del personaje y lo que significaría interpretar ese papel a sus 77 años. Esto, sumado a los desafíos creativos tras cinco películas.

“Rambo ya ha hecho todo lo que podía“, comenzó diciendo al ser consultado en medio de una presentación. Reconoció que “querían que hiciera otra -película-, ¿Pero contra qué voy a luchar, con la artritis?“, se cuestionó.

#SylvesterStallone says all Rambo has left to fight is arthritis! He also wishes he had directed Cobra. pic.twitter.com/kqAHGS2c5g

— JoBlo.com (@joblocom) September 15, 2023