Killers of the Flower Moon: por qué Martin Scorsese reescribió su última película

La nueva película de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon no solo se ha visto marcada por las expectativas que despierta. En paralelo, el proceso de realización fue más complicado, y según el director, debió escribir nuevamente el filme.

Así lo reveló en la previa al estreno que llega el próximo 19 de octubre a los cines de Latinoamérica. Una creación que, tras un limitado paso por las salas, debutará en Apple TV+ en una fecha por definir.

“A partir de cierto punto me di cuenta de que estaba haciendo una película sobre tipos blancos”, dijo Scorsese en declaraciones recogidas por Time.

“Lo que significa que estaba adoptando un enfoque de afuera hacia adentro, lo cual me preocupaba”, reveló.

De tal forma, el director estadounidense y el guionista Eric Roth revisaron y rearmaron la propuesta. Todo teniendo como referentes el libro homónimo de David Grann.

Los cambios en Killers of the Flower Moon

El nuevo rumbo fue tan radical que originalmente Leonardo DiCaprio interpretaba a otro personaje, Tom White. Un agente del FBI que recayó en Jesse Plemons. De tal forma, el intérprete de Titanic pasó a ser Ernest Burkhart.

Claro que también le dio más relevancia al personaje de Lily Gladstone, quien se pone en la piel de la esposa del papel de DiCaprio. Si originalmente tenía tres páginas, la nueva propuesta le dio un diálogo, como mínimo, por escena.

Siendo así Killers of the Flower Moon, ambientada en la década de 1920 en Oklahoma, seguiría una serie de asesinatos en serie a miembros de la industria petrolera ligada a la Nación Osage.

Un retrato de un Estados Unidos de otra época que también reclutó a nombres como Robert De Niro, Cara Jade Myers y Jillian Dion.