El día en que Will Smith casi rechaza actuar en Hombres de Negro y cómo Steven Spielberg lo convenció

Pese a que la trilogía de Hombres de negro es uno de los trabajos más reconocibles de Will Smith, el actor estadounidense estuvo a punto de no sumarse a la primera película.

Así lo reveló recientemente el intérprete del Agente J. En una conversación con Kevin Hart, en su programa Hart o Heart, Smith aclaró que no estaba del todo convencido del proyecto y que incluso Steven Spielberg debió interceder.

La historia del making-of hasta parece de película. El director de La lista de Schindler y E.T. envió un helicóptero para que luego se dirigiera a Nueva York a una reunión. Spielberg precisamente era productor del filme de 1997.

“Me dijo: ‘Dime por qué no quieres hacer mi película‘”, rememoró Smith. Quien en ese entonces no tenía intenciones de volver a un trabajo de ciencia ficción. “Fue al año después del ‘Día de la Independencia’. Así que no quería hacer dos películas de alienígenas seguidas”, comentó.

El piloto de la aeronave aterrizó en la casa del cineasta y conversaron. “Fue la primera vez que tomé limonada con agua carbonatada. No puedes decir que no a eso“, contó sobre la anécdota.

Pero no era el único papel que Will Smith vio con recelo en su momento. “No quería hacer En busca de la felicidad. No quería hacer Ali“, dijo. Pero en esas situaciones su ex representante fue clave.

“Las 10 películas que hice en la cima de mi carrera, las estaba eligiendo James Lassiter. Simplemente tenía buen ojo (…) eligió Hombres de Negro, la entendí poco y no la quería hacer”.