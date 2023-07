¡Con el primer vistazo al Almirante Thrawn! Mira el espectacular nuevo tráiler de “Ahsoka”

Durante la tarde de este martes se liberó un nuevo y espectacular tráiler de Ahsoka, con reveladoras imágenes que hacen crecer las expectativas en torno al esperado proyecto de Lucasfilm y Disney+.

Tras el gran éxito de The Mandalorian, y sumado a buen recibimiento que tuvo el spin-off The Book of Boba Fett, se confirmó que el querido personaje que conocimos en The Clone Wars tendría su propia serie.

Además, su aparición en el título central generó un gran revuelo entre los fanáticos, siendo la primera vez que aparecía en formato live-action y dejando varios puntos en el aire por resolver.

Así, a medida que se iba revelando información sobre el proyecto protagonizado por Rosario Dawson, los seguidores se mantenían expectantes por todas las aristas que se retomarán. Se trata de una historia con bastante relevancia y con personajes populares dentro del universo de Star Wars.

Con el nuevo adelanto, pudimos ver nuevamente a los villanos Baylan Skoll y Shin Hati, dos fuertes guerreros adeptos al Lado Oscuro de la Fuerza. Ambos acompañarán al Gran Almirante Thrawn, siendo el principal antagonista, quien además hizo su primera gran aparición con las escenas recientemente reveladas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la serie retomará los hechos de Star Wars: Rebels, por lo que veremos a varios personajes conocidos que tendrán su debut en acción real. Entre ellos destacan Sabine Wren y Hera Syndulla.

Mira el nuevo tráiler de Ahsoka a continuación: