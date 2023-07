Para finales de este año está programado el estreno del final de Shingeki no Kyojin, donde concluirá la historia protagonizada por Eren, Mikasa y Armin.

Por ello, en las últimas horas se dio a conocer el tráiler final de la serie de anime, dejando las expectativas de los fanáticos por las nubes.

Luego de la transmisión del episodio especial, la serie que narra la historia de Eren Jaeger dio a conocer cuándo se estrenará el final del anime.

Si bien no dieron con exactitud la fecha, confirmaron que esta llegará durante el otoño de este 2023 en Japón (entre septiembre y diciembre).

Tampoco se sabe si será un capítulo especial extendido, o varios episodios, o incluso una película. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que sí o sí llegará antes de finales de año.

Revisa el tráiler final de Shingeki no Kyojin aquí:

The first preview of Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 is here! @Crunchyroll will bring Special 2 to fans later in 2023! pic.twitter.com/y6r1A9i8Co

— Attack on Titan (@AttackOnTitanEN) July 2, 2023