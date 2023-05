Rumor en DC: ya se conocería al director de una nueva película de Batman

El universo cinematográfico de DC está en pleno proceso de renovación y una de las piezas fundamentales es Batman, héroe para el cual ya hay una nueva película en proceso y, posiblemente, con director asegurado.

Bajo la mano de James Gunn y Peter Safran, se espera que la franquicia inicie una etapa productiva y exitosa. Para esto, el cineasta al mando del área creativa mencionó que la piedra angular será Superman: Legacy.

Pero el film basado en Clark Kent no es lo único que mantiene expectante a los fanático, ya que “El Caballero de la Noche” también juega un rol importante en DC Studios.

En este marco, hace un tiempo se anunció que Batman tendrá presencia en la primera fase del renovado UEDC con la película Brave and the Bold. Sin embargo, hasta el momento no hay muchos más detalles en torno a este proyecto.

De igual manera, se sabe que ya hay un proceso creativo en desarrollo y recientemente surgió un rumor en torno a quién podría asumir la dirección de este film. Se trata de Andy Muschietti, quien dirigió The Flash, próxima a estrenarse.

Hay que recordar que en algún momento se habló con la posible llegada de Ben Affleck en el rol de director, sin embargo, fue desacatado. Así, hay nuevas especulaciones que se basan en una respuesta del propio Muschietti en la que planteó la intriga.

Durante la presentación de The Flash, Andy fue consultado por cómo sería su interpretación del vigilante de Gotham. Si bien esquivó la pregunta, dejó la puerta abierta a ese proyecto, diciendo: “No creo que pueda hablar con eso… por ahora“.

Is The Flash director Andy Muschietti going to direct Batman: The Brave And The Bold in James Gunn’s DCU?

I brought it up and his response is … interesting 👀#theflashmovie pic.twitter.com/VFH9Tt1YbT

— Josh K. Elliott (@joshkelliott) May 29, 2023