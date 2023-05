Adam Driver sería el nuevo Reed Richards en el Universo Cinematográfico de Marvel

Desde hace ya unas cuantas semanas que se viene hablando sobre la eventual llegada de Adam Driver a Marvel Studios para asumir como el nuevo Reed Richards.

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales, y ha mantenido a varios fanáticos ilusionados, hoy parece ser mucho más que una simple especulación.

Tras confirmarse el reinicio de Los 4 Fantásticos, y su inclusión directa al Universo Cinematográfico de Marvel, comenzó a viralizarse mucha información. Bajo este contexto salieron a la luz varios nombres para el reparto.

Con el pasar de los meses aún no llega confirmación oficial en torno al elenco, sin embargo, Driver correría con ventaja para sumir como el Sr. Fantástico.

La cuenta de Twitter @MyTimeToShineH, reconocida por adelantar noticias y viralizar filtraciones del UCM y otros títulos, ha revelado algunos posibles nombres para esta película. Además, en el caso de Richards sostienen que ya hay negociaciones avanzadas con el actor que también forma parte de Star Wars como Kylo Ren.

“Es un hecho. Adam Driver es nuestro Reed Richards“, escribieron en una de sus recientes publicaciones relacionadas a Marvel. De esta manera, en muchas partes, ya se comienza a hablar como algo que va más allá de un rumor. Asimismo, diferentes medios y cuentas de redes sociales van replicando la información.

Adam Driver has reportedly accepted the offer and will be Marvel’s Reed Richards aka Mister Fantastic in the ‘FANTASTIC FOUR’

— Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) May 6, 2023