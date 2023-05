Un carrusel de emociones: Guardianes de la Galaxia Vol. 3, el cierre perfecto de la trilogía y la “resurrección” de Marvel Studios

Esta semana llega a los cines la esperada conclusión del equipo liderado por Peter Quill (Chris Pratt), con el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Tal como se había anunciado, esta entrega marcará el fin de la trilogía, como también la salida de James Gunn de Marvel Studios, junto al adiós de personajes que en los últimos años se han convertido en pilares del MCU, y que, sin duda, no decepcionó.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 cierra con broche de oro la trilogía, con un carrusel de sensaciones durante los cerca 150 minutos que dura la cinta.

Risas, tristeza, angustia, pena, y satisfacción son parte de lo que se puede experimentar en esta película de Marvel Studios, que profundiza en el origen de Rocket Raccon, además de darle un final a cada guardián.

Star-Lord y su amargura por perder a Gamora, el crecimiento de Groot, la consolidación de Drax, los vínculos afectivos de Mantis, y la historia del mapache es parte de la exploración que el público realiza en esta obra dirigida por Gunn, lo cual marca su salida definitiva de Marvel Studios, tras asumir como nuevo jefe de DC Studios.

Para muchos, esta película es la “resurrección” del MCU, ante una floja Fase 5, con la decepción de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, u otras que no lograron conectar como se esperaba, tal como ocurrió con Eternals.

Experience the movie critics are calling “an absolute must-see.” Guardians of the Galaxy Vol 3. arrives in theaters tomorrow. Get tickets now: https://t.co/Owh9udpNCZ #GotGVol3 pic.twitter.com/6GhLzmOunv — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 3, 2023

A través de redes sociales, los fanáticos se han volcado en calificar positivamente la cinta, por lo que, en caso de que no la hayas visto y esté en tus planes acudir a los cines, te recomendamos alejarte de estas plataformas.

Los Guardianes de la Galaxia Vol. 3 debutaron con un 91% en Rotten Tomatoes, y actualmente se encuentran con un 81%.

Además, expertos proyectan que la nueva película de Marvel Studios podría debutar durante el fin de semana con ganancias superiores a los 250 millones de dólares a nivel mundial, superando ampliamente a Ant Man, pero por debajo de la película de Super Mario.

Come and Get Your Love de Redbone, la cual se convirtió en el sello de esta saga, volvió a sonar para despedir al grupo que en un principio resultó ser desconocido para la gran mayoría, y que sin duda es hoy en día uno de los pilares fundamentales del Universo Cinematográfico de Marvel.