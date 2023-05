Disney+ estrena dos nuevas series de Star Wars con motivo del “May the fourth be with you”

Este jueves, 4 de mayo, se celebra un nuevo Día de Star Wars y existen diferentes formas de festejarlo, pero una de las más destacadas llega directamente desde Disney+ con el estreno de dos nuevas series.

Una vez más, los fanáticos de la exitosa franquicia galáctica recibieron importantes noticias en el May The 4th Be With You. Como suele ser cada año, se liberaron nuevos títulos que se suman al amplio catálogo.

En esta ocasión, se trata de dos títulos animados que han llamado la atención del público desde sus respectivos anuncios. Además, existe un gran contraste entre el uno y el otro.

Visions – Volumen 2

Se trata de la segunda temporada de la serie de animación con la que Lucasfilm y Disney+ sorprendieron a todo el mundo con el estreno en el año 2021. Es una serie antológica con cortometrajes de animación que no tienen conexión entre sí.

Los capítulos (cortometrajes), de ambas temporadas, no forman parte del canon de la saga galáctica, ya que son historias que no pertenecen al lore o el denominado universo expandido de Lucasfilm.

Young Jedi Adventures

Otra de las series que se estrenó este jueves en Disney+, con motivo del Día de Star Wars, es Aventuras de Jóvenes Jedi, un título de carácter infantil. Se busca acercar a los más pequeños a la saga galáctica.

Además, se destaca el hecho de que es el primer contenido audiovisual que tiene la franquicia inspirada en la época de la Alta República. De igual manera, aún no hay información oficial respecto a si forma parte del canon.