“Oppenheimer”: Matt Damon ya vio la película y tuvo buenos comentarios

Cada vez falta menos para el esperado estreno de Oppenheimer y durante las últimas horas se dieron a conocer los elogios que tuvo Matt Damon sobre la película.

El actor, que forma parte del proyecto, tuvo la posibilidad de ver el más reciente trabajo de Christopher Nolan protagonizado por Cillian Murphy varios meses antes de su llegada a los cines.

Luego de tener este acceso especial al film, y que probablemente ni siquiera sea el corte definitivo, el intérprete de 52 años se expresó de la mejor manera y tuvo una buena crítica.

En una reciente entrevista concedida a Variety bajo el marco del estreno de Air, Damon, quien interpreta al teniente General Leslie Groves Jr. en Oppenheirmer, aseguró que la cinta cumple con las expectativas.

Matt se refirió a la película como “fantástica” y mencionó que “es todo lo que te gustaría que fuera”. Además, tuvo buenas palabras para su compañero Murphy, apuntando que es “fenomenal”.

Bajo este mismo contexto, el actor confirmó que la cinta tiene una duración cercana a las tres horas, tal como ya se había anticipado hace unos días. “Son tres horas. Es fantástico. Va tan rápido, es genial“, comentó.

Matt Damon has seen #Oppenheimer: "It's fantastic. It's three hours. Cillian [Murphy] is everything you'd want him to be. He is phenomenal." https://t.co/dKkQlpmhdX pic.twitter.com/PTsfEzjLZ7

