“Oppenheimer”: nuevas imágenes y más detalles sobre la próxima película de Christopher Nolan

Durante las últimas horas se revelaron nuevos detalles sobre Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan que contará con una gran puesta en escena y un elenco lleno de estrellas.

A principios de este año se anunció la realización de este proyecto bajo la firma de Universal Pictures y a finales de julio se presentó el primer teaser oficial.

Se trata de un film biográfico que presenta la historia de Robert Oppenheimer, uno de los físicos más populares del Proyecto Manhattan y principal creador de la bomba atómica para la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, Nolan declaró a Total Film que la explosión de esta destructiva arma nuclear fue recreada para la película con la mínima intervención de CGI. Esto quiere decir, sin muchos efectos especiales.

“Creo que recrear la prueba Trinity -la primera detonación de un arma nuclear, en Nuevo México- sin el uso de gráficos por computadora fue un gran desafío”, dijo el director.

“A Andrew Jackson, mi supervisor de efectos visuales, lo incorporé desde el principio. Estaba viendo cómo podíamos hacer muchos de los elementos visuales de la película de manera práctica, desde representar la dinámica cuántica y la física cuántica hasta la prueba Trinity en sí misma para recrear con mi equipo en una meseta en Nuevo México”, detalló.

“Es uno de los proyectos más desafiantes que he emprendido en términos de la escala y en términos de encontrar la amplitud de la historia de Oppenheimer (…) estoy emocionado con lo que mi equipo ha podido lograr”, agregó Nolan.

Partiendo por el rol protagónico de esta película, el reconocido actor Cillian Murphy (Peaky Blinders) será el encargado de darle vida a Robert Oppenheimer. La elección de este interprete aumenta las expectativas en torno a la producción.

Siguiendo con el casting llegan varios nombres populares: unto al protagonista, el elenco principal está compuesto por: Robert Downey Jr. (Lewis Strauss) y Emily Blunt (Katherine). También se suman Florence Pugh, Rami Malek y Matt Damon.

Además de las declaraciones de Christopher Nolan Total Film también compartió nuevas imágenes oficiales. Se destaca que este material es diferente al del teaser tráiler y son a colores; hay que recordar la película está en blanco y negro.

