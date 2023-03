Mujeres icónicas en HBO Max: la cartelera especial para conmemorarlas a ellas

HBO Max preparó una colección de lanzamientos especiales bajo el concepto de ‘Mujeres Icónicas‘ para conmemorarlas a ellas durante todo el mes.

Llegó marzo y este miércoles 8 se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, motivo por el cual se realizan diversas actividades y eventos.

Desde la compañía bajo la firma de Warner Bros. Discovery también se suman a la conmemoración desde su posición como creadores y distribuidores de contenido.

A través de su servicio de streaming invitan a conocer historias de mujeres dignas de admirar: mujeres icónicas, creadoras, apasionadas, que no se rinden y alzan su voz.

Durante todo el mes de marzo, HBO Max exhibirá una cartelera enfocada en aquellos personajes femeninos que nos demuestran una y otra vez que no hay un modo correcto o incorrecto de ser mujer.

Hasta la fecha ya se han estrenado dos categorías especiales: Nosotras Vamos al Frente (1 de marzo) y Nosotras creamos (6 de marzo).

En la primera entrega se estrenaron títulos como Greta Thunberg: Un Año Para Cambiar El Mundo, La Reina: Madre Y Monarca y Bertha Lutz: Una Mujer En La Carta De La ONU, entre otros.

La segunda colección cuenta con No Te Preocupes Cariño, Mujercitas, Juno, Pretty Little Liars, Lo Que Ellas Quieren, Pasante De Moda y mucho más.

El resto de la cartelera

Nosotras Prosperamos (13 de marzo)

Títulos: La Chica Danesa, Big Little Lies, Erin Brockovich: Una Mujer Audaz, Nace Una Estrella, Siempre Alice, El Color Púrpura, El Sustituto, Mare Of Easttown, The Undoing, Jefa Por Accidente, Mildred Pierce y más.

Nosotras Amamos (20 de marzo)

En esta colección hay títulos como Mamma Mía!, La La Land: Una Historia De Amor, Amarres, Corazones Jóvenes, Diario De Una Pasión, El Tiempo Entre Costuras, entre otros.

Además, ‘Mujeres Icónicas’ de HBO Max cuenta con series, películas y especiales dirigidas por ellas en Nosotras Gritamos ¡Acción!, donde destacan películas como Mira Quien Habla, Tienes Un E-Mail, Sintonía De Amor y Cincuenta Sombras De Grey.

Las superheroínas no podían faltas y llegan con Nosotras Somos Poderosas, presentando principalmente series como Stargirl, Batwoman y Naomi.

Puedes conocer cada colección conmemorativa en HBO Max y acceder a los destacados proyectos en los que las mujeres fueron protagonistas, ya sea detrás de cámaras, como protagonista y como inspiración.