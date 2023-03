The Last of Us: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el octavo capítulo?

Este domingo se estrenará el octavo capítulo de la serie The Last of Us, la cual cuenta con una alta popularidad y que suele ser tendencia en redes sociales.

La producción, que narra las aventuras de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), sigue adaptando el videojuego del mismo nombre, y esta vez nos mostrará más detalles de la historia postapocalíptica.

Según se pudo ver en los avances, Ellie sigue con los cuidados de Joel, luego de que este fuera apuñalado mientras seguían en la búsqueda de las Luciérnagas.

En ello, la joven se encuentra con un grupo de sobrevivientes, quienes buscarán convencerla de sumarse a la comunidad que han creado, pese a que esto no cae nada bien en los otros miembros.

¿Cuándo y a qué hora ver el octavo episodio?

La serie estrenará el octavo episodio este domingo 5 de marzo a las 23:00 horas.

¿Dónde ver la serie?

La historia, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se podrá ver mediante el canal de HBO, y también por su plataforma de streaming, HBO Max.

Tráiler