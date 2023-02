Steven Spielberg realizará una serie de Napoleón basada en un proyecto que nunca se concretó

Durante las últimas horas se anunció que Steven Spielberg realizará una nueva serie basada en Napoleón Bonaparte.

El reconocido general francés ha sido inspiración de libros, varias películas y algunos programas de televisión a lo largo de los años.

Siendo partícipe de la Revolución Francesa y otros movimientos político-militares, se ha convertido en un personaje bastante atractivo.

A raíz de esto han surgido varias propuestas para llevar su historia a la pantalla que siguen apareciendo hasta el día de hoy. Un proyecto relacionado con esto, y de los más esperados, es una biopic protagonizada por Joaquin Phoenix próxima a estrenarse.

Ahora, la idea viene de la mano de Warner Bros. Discovery, específicamente desde HBO Max. Asimismo, ya hay un nombre para liderar los trabajos.

Desde la compañía apostarán por una nueva miniserie a cargo de Spielberg que ya fue confirmada y anunciada por el propio cineasta.

Además, Steven detalló que la producción ya está en sus trabajos iniciales, pero también señaló que se basa en una idea de otro gran director.

El exitoso cineasta neoyorquino dejó una gran huella en el séptimo arte, con una filmografía inolvidable, llena de éxitos y piezas icónicas.

Sin embargo, más de alguna propuesta de Stanley quedó sin concretarse, y una de esas fue una película de Napoleón Bonaparte.

Precisamente ese proyecto es el que se sacará adelante gracias a HBO y Steven Spielberg, aunque adaptarán la idea original a un formato de serie.

El director habló sobre la miniserie durante su participación en el Festival de Berlín y consignó que la etapa creativa ya está en proceso.

“Con la ayuda de Christiane Kubrick y Jan Harlan estamos montando una gran producción para HBO basada en el guion original de Stanley de Napoleón (…) como una miniserie de siete partes”, indicó.

Steven Spielberg told #Berlinale2023 that he's adapting Stanley Kubrick's lost film 'Napoleon' into a limited series for HBO pic.twitter.com/PBqHzPQNkt

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 21, 2023