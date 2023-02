Vin Diesel quiere a Robert Downey Jr. en la futura entrega de “Rápidos y Furiosos”

Recientemente, Vin Diesel declaró que tiene la intención de sumar a Robert Downey Jr. a la futura, y última, entrega de Rápidos y Furiosos.

Cada vez falta menos para el estreno de Fast X y la exitosa saga que comenzó en el año 2001 se acerca a su final. En mayo se estrena la décima entrega, la penúltima.

Así, a falta de otra película que le pondrá fin a la franquicia cinematográfica, ya se comienza a hablar sobre aquel proyecto, incluso antes de que se lance la décima.

Bajo esta misma línea, Diesel expresó el deseo de incorporar a uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, Downey Jr., identificado mayormente por su papel de Tony Stark/Iron Man.

En conversación con Variety, el actor detrás de Dominic Toretto fue consultado sobre a quién le gustaría tener en la próxima película de la saga, la onceava y última.

“Robert Downey Jr.”, contestó Vin Diesel sin dudarlo. Además, apuntó a un personaje que aparecerá en la historia y, que bajo su parecer, encajaría perfectamente con el intérprete de 57 años.

“Sin contarte demasiado sobre lo que sucederá en el futuro, hay un personaje que es la antítesis de Dom, que promueve la IA y los autos sin conductor y una filosofía”, declaró.

“Hay alguien que cree que ese es el futuro, y eso está en contradicción directa con la mentalidad de Toretto“, añadió Diesel.

Vin Diesel wants Robert Downey Jr. in the next #FastAndFurious movie as the "antithesis of Dom." https://t.co/fwDHWObGdq pic.twitter.com/i7uoK2YUQP

— Variety (@Variety) February 10, 2023