“Strays”: mira el tráiler de la nueva película protagonizada por perros

Durante la tarde de este miércoles 8 de febrero se liberó el primer tráiler oficial de Strays, la nueva película de Universal Pictures con la personificación de unos perros protagonistas.

La compañía realizó una jugada apuesta con este film bastante particular, diferente a lo que han trabajado y a lo que preparan para estrenarse este año.

A pesar de que la fórmula en la que se ocupan animales como personajes principales ha sido bastante usada, en este caso es algo diferente. No es algo como Babe, el cerdito valiente, Como perros y gatos ni La telaraña de Charlotte.

Se trata de una comedia hilarante y bastante alocada que nos presenta a un grupo de perros mal educados y de malas prácticas. Su tono de humor negro y deslenguado es lo que la hace diferente, razón por la que también tiene clasificación R.

Con las primeras imágenes ya se deja en claro la línea que seguirá la historia; veremos a los protagonistas simulando relaciones con figuras decorativas, alcoholizándose, diciendo malas palabras, drogados y siempre dispuestos para problemas.

Detalles del proyecto

Tal como se ve en el tráiler, para esta película tenemos perros que hablan y no se trata de animación, lo que le da otro toque especial a la jugada de Universal con Strays.

Para darle voz a estos canes, los productores apostaron por reconocidas figuras: Will Ferrell como Reggie, Jamie Foxx como Bug y Will Forte como Doug, entre otros actores.

La aclamada dupla de Phil Lord y Christopher Miller estará a cargo de las labores de producción. Ambos han estado detrás de títulos como 21 Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse (y sus secuelas), How I Met Your Mother y The Lego Movie.

Josh Greenbaum asumió este proyecto como director y trabaja a partir de un guion escrito por Dan Perrault. La fecha de estreno para Stray está fijada para el próximo 9 de junio de este 2023.

Revisa el tráiler con las voces originales (en inglés) a continuación: