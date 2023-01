Autor de Shingeki no Kyojin considera “imposible” una secuela de la historia: “Es una obra completamente acabada”

Hasta que no se concluya la emisión de Shingeki no Kyojin, la serie seguirá generando revuelo ante la opción de futuros proyectos.

En entrevista con el podcast France Inter, el creador de la historia, Hajime Isayama, descartó completamente una secuela de la historia protagonizada por Eren Jaeger, considerándola “imposible”. “Es una obra completamente acabada“, afirmó.

No obstante, el mangaka no descartó realizar otro tipo de historia, por ejemplo, spin off, y donde todo apuntaría a que trataría la historia de Levi Ackerman. “No se ha anunciado todavía. Pero quizás coja el lápiz y saque otras quince páginas“, sostuvo.

“No puedo prometerles nada, pero gracias a todos sus aplausos, haré lo mejor que pueda“, aseguró Hajime Isayama.

Además, el creador de Ataque a los Titanes se refirió al perfil de Eren. “Me dije que un héroe perfecto no sería interesante“, sostuvo.

“Este personaje refleja la parte mala de mí, y toda la historia trata de matar esas partes malas de mí“, cerró el mangaka.

La última temporada de la exitosa serie de anime se dividirá en dos partes, las que llegarán en distintas fechas de 2023. La primera parte se estrenará el próximo 3 de marzo, mientras que la segunda parte llegará a la pantalla a finales de año.

El fin de la serie es uno de los más esperados del año 2023 y del último tiempo.

