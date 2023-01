Madre de víctima de Jeffrey Dahmer critica premiación a Evan Peters: “Continúa alimentando la obsesión”

Evan Peters triunfó en la reciente premiación de los Globos de Oro gracias a su rol protagónico en Dahmer, dándole vida al asesino conocido como el ‘Caníbal de Milwaukee’.

El actor recibió su primer globo de oro, específicamente, en la categoría de Mejor Actor de Miniserie o TV Movie. Se trata de un gran logro e hito para su carrera.

Sin embargo, la celebración no se extiende para todos. Más allá del reconocimiento a Peters, resurgió una polémica en torno a la serie de Netflix que ha dado mucho de qué hablar.

Hay que destacar que el mérito y talento del intérprete no está puesto en duda, pero sí se apunta a la creación del proyecto por sacar tajada de una tragedia real que afectó a muchas personas y sus familias.

Tras ser anunciado como ganador de su categoría, Evan subió al escenario para recibir su premio y dar el respectivo discurso. Si bien tuvo sobrias palabras, generó revuelo.

Peters mencionó que “sinceramente”, espera que “haya salido algo bueno” de la serie. Esto a pesar de que narre una historia dura y que siga generando dolor al día de hoy.

También surgió polémica por lo que no dijo, ya que se apunta a que pudo haber ocupado su tiempo para abordar la situación desde otro punto de vista, alejada de la ficción.

Según detalló TMZ, la premiación de Evan Peters por Dahmer generó una crítica más allá de redes sociales y bajo un concepto general. Hubo una persona en particular, ligada al caso, que cuestionó el hecho.

Se trata de Shirley Hughes, madre de Tony Hughes, uno de los jóvenes que murió a manos de Jeffrey Dahmer. En su momento, ya había cargado contra la serie como tal, y ahora vuelve a hacerlo, concretamente contra el actor protagonista.

La mujer se mostró molesta y destacó varios aspectos, por ejemplo, que el intérprete debería haber usado su discurso para rendir tributo a las víctimas y mencionar a sus familias.

Respondiendo de manera directa a las palabras, la madre responde que nada bueno saldrá del premio al actor, sino que más bien añade aún más dolor a las familias de las víctimas.

“Hay mucha gente enferma en el mundo y que la gente gane premios de interpretación por hacer de asesinos, continúa alimentando la obsesión y eso hace que la gente enferma se crezca con la fama“, señaló.

“Es una vergüenza que la gente pueda ganar dinero con nuestra tragedia. Las víctimas nunca vieron un centavo. Pasamos por estas emociones a diario”, agregó

