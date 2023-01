“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” estrena nuevo tráiler oficial y da inicio a la Fase 5 de Marvel

Un nuevo tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenó en las últimas horas, dejando a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) con más preguntas que respuestas respecto al futuro de Scott Lang (Paul Rudd) y su familia.

En este nuevo avance de la tercera entrega del “hombre hormiga”, se puede ver a Kang, el Conquistador (Jonathan Majors) como un viajero del tiempo atrapado en el Reino Cuántico, quien de alguna u otra forma hará algún pacto con Ant-Man, con el fin de que el superhéroe pueda rescatar a su hija Cassie (Kathryn Newton).

Modok

Pero Kang no será el único villano de Marvel presente en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ya que este nuevo tráiler entregó el primer vistazo de Modok (Corey Stoll), personaje caracterizado por ser una cabeza gigante con brazos que flota en el aire y del cual aún desconoce su rol.

Además, esta cinta tendrá el regreso de Evangeline Lilly como Hope van Dyne/Wasp (La Avispa), Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne y Michael Douglas como Hank Pym.

La saga del Multiverso

Con este nuevo tráiler, Marvel da inicio de manera oficial a la Fase 5 de su mundo cinematográfico, parte de “La saga del Multiverso”, en el cual Kant, el conquistador, será el villano principal de los Avengers (Los Vengadores).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dirigida por Peyton Reed, tiene programado su estreno en Chile este 16 de febrero, mientras que en Estados Unidos llegará un día después a la salas de cine (17 de febrero).