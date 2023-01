La serie “The Last of Us” continuaría su historia adaptando el segundo juego

Cada vez falta menos para el estreno de The Last of Us en HBO y ya se comienza a hablar sobre el futuro de la serie que seguiría la historia del segundo juego.

El popular videojuego de Sony y Naughty Dog dará el salto a un programa de televisión y se espera que repita el mismo éxito que en el mundo gamer.

Se sabe que la adaptación original contempla únicamente los acontecimientos del primer juego. Ante esto, se especulaba mucho en torno a una posible segunda temporada.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Craig Mazin y Neil Druckmann, los principales creativos de The Last of Us en HBO, se refirieron al futuro del proyecto.

“La primera temporada de la serie abarcará la totalidad del juego The Last of Us“, confirmaron. Después, según consigna la fuente, no abordaron el tema de una segunda entrega con mucha claridad.

De igual manera, Druckmann y Mazin insinúan que la segunda parte del programa llegaría únicamente en base al videojuego. Vale decir, tienen prevista la continuación con The Last of Us Parte II.

Si bien dejan en claro que “hay más historia que contar”, aseguran que “no tenemos planes de contar algo más allá de la adaptación de los juegos”.

Bajo la misma línea, Mazin enfatiza: “No me gusta el relleno“, apelando a que no pretende alargar la trama, ni estirando un episodio ni llevando la narrativa más allá de o que hay.