“Spider-Man 4”: rumores abordan detalles sobre la próxima película con Tom Holland

Durante las últimas jornadas surgieron nuevos rumores en torno a Spider-Man 4, abordando diferentes detalles sobre el proyecto, incluyendo el regreso de Tom Holland.

No cabe duda que la historia de este superhéroe arácnido es una de las más atractivas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y luego del éxito de No Way Home hay aún más interés por el futuro del personaje.

Es por eso que ha existido una gran expectativa e interrogante sobre la continuación de la narrativa. Hay que recordar que las declaraciones oficiales por parte del estudio apuntaban a una ‘posibilidad’ en un futuro a mediano y largo plazo.

Sin embargo, información reciente asegura que veremos una nueva película con Holland como Peter Parker mucho antes de lo esperado.

Según un reporte, con base en filtraciones, de The Cosmic Circus, una cuarta entrega del ‘Hombre Araña’ llegaría el 12 de julio del 2024. Obviamente, esto generó un gran revuelo entre los fanáticos que se vieron gratamente sorprendidos.

Si bien aún no hay algún anuncio oficial por parte de Marvel Studios o Sony Pictures, la fuente asegura que las compañías ya tienen estipulada esa fecha.

Todo esto llega a raíz de una fuente anónima “muy cercana al proyecto” que ya estaría confirmado. De momento solo quedaría esperar a que se ratifique la información por parte de los estudios.

Reajuste dentro de Marvel

En caso de que se confirme la llegada de Spider-Man 4, con el regreso de Tom Holland, un punto importante a tener en cuenta es que deberá hacerse un espacio dentro del UCM.

Hasta el momento, el calendario de la franquicia no contemplaba esta película dentro de las demás historias. Pero, considerando la fecha estimada de estreno, llegaría en la última etapa de la Fase 5.

Bajo esta misma línea hay un detalle que llama la atención, pues el film vería la luz dos semanas antes de Thunderbolts. Esto resulta ser extraño, ya que en Marvel no acostumbran a estrenar títulos tan cercanos uno de otros. De igual manera, es probable que reajusten el calendario.

Otro aspecto a destacar con su ubicación temporal dentro del UCM, es que en Spider-Man 4 probablemente veamos situaciones mucho menos extravagantes que en las últimas entregas de ‘Spidey’.

Así, Parker se mantendría alejado de tramas multiversales y villanos alienígenas o llegados de realidades alternativas. Esto, al menos hasta la llegada de Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars en 2025 y 2026, respectivamente.